Nashville Hot Chicken
Buffalo Sauce 2oz
Buffalo Sauce 2oz
A fiery, tangy kick with just the right amount of heat
Nashville Hot Chicken Locations
NHC - Atlanta
(404) 509-9779
3982 Austell Powder Springs Road SW, Powder Springs, GA 30127
NHC - Chicago
(872) 345-0280
2431 N Western Ave, Chicago, IL 60647
NHC - DTLA
(213) 568-3297
330 North Westlake Avenue, Suite 100, Los Angeles, CA 90026
NHC - Pacoima
(818) 890-4444
10750 Glenoaks Blvd, Ste 3, Pacoima, CA 91331
NHC - South San Francisco
(650) 231-6261
899 Airport Blvd South, San Francisco, CA 94080
NHC - Tempe
(602) 887-4979
1628 E Southern ave Suite 7, Tempe, AZ 85282
NHC - West Covina
(626) 593-5620
993 South Glendora Avenue, Unit 38, West Covina, CA 91790
